Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Bayernwerk wehrt sich weiter gegen Vergabe der Stromkonzession in Sielenbach an die Energiebauern

Sielenbach

Bayernwerk legt Rechtsmittel gegen Urteil zu Vergabe der Stromkonzession ein

Der Energieversorger ist nicht einverstanden, dass die Energiebauern das Netz in Sielenbach übernehmen. Das Landgericht München wies die Beschwerde zurück. Dagegen wehrt sich Bayernwerk.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    Die Energiebauern übernehmen das Stromnetz in Sielenbach.
    Die Energiebauern übernehmen das Stromnetz in Sielenbach. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Mit einer Klage reagierte der Energieversorger Bayernwerk auf die Vergabe der Stromkonzession der Gemeinde Sielenbach an die Energiebauern. Nach einer Auswertung der Angebote hatten die Energiebauern, die ihre Wurzeln in der Gemeinde haben, die Nase vorn. Bei der Verhandlung der Rüge, so die offizielle Bezeichnung der formellen Beanstandung, im Juni hatte das Landgericht München I die Beschwerde von Bayernwerk abgewiesen (wir berichteten). Gegen diese Entscheidung hat der Energieversorger nun Rechtsmittel eingelegt. Das teilte Markus Treffler, stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden