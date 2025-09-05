Bayernwerk legt Rechtsmittel gegen Urteil zu Vergabe der Stromkonzession ein

Mit einer Klage reagierte der Energieversorger Bayernwerk auf die Vergabe der Stromkonzession der Gemeinde Sielenbach an die Energiebauern. Nach einer Auswertung der Angebote hatten die Energiebauern, die ihre Wurzeln in der Gemeinde haben, die Nase vorn. Bei der Verhandlung der Rüge, so die offizielle Bezeichnung der formellen Beanstandung, im Juni hatte das Landgericht München I die Beschwerde von Bayernwerk abgewiesen (wir berichteten). Gegen diese Entscheidung hat der Energieversorger nun Rechtsmittel eingelegt. Das teilte Markus Treffler, stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.
