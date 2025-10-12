Bedrohung mit Teppichmesser: Polizei rückt zu Asylbewerberunterkunft aus

Wegen Bedrohung und einer möglichen Körperverletzung musste die Polizei am Samstagabend zu einer Asylbewerberunterkunft im Landkreisnorden ausrücken. Dort war ein Teppichmesser im Spiel.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-Jähriger mit dem Teppichmesser in der Unterkunft aufgetaucht. Er gab an, einen Bekannten zu suchen, mit dem er Streit habe. Zwei Bewohnern der Unterkunft, 21 und 31 Jahre alt, gelang es, dem 25-Jährigen das Messer abzunehmen und aus einem Fenster zu werfen. Sie setzten anschließend einen Notruf ab.

Gegenüber den Beamten erklärte der 25-Jährige, den die Polizei als „nicht unerheblich alkoholisiert“ beschreibt, dass ihn der 31-Jährige geschlagen habe. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen Bedrohung und Körperverletzung. Alle Beteiligten haben die afghanische Staatsangehörigkeit. (jca)