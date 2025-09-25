Icon Menü
Bei einem Unfall in Rehling am Donnerstag erleidet ein zehnjähriges Mädchen schwerste Verletzungen

Rehling

Zehnjähriges Mädchen wird bei Unfall in Rehling lebensbedrohlich verletzt

Ein schlimmer Unfall ereignet sich am Donnerstag auf der Lechauenstraße in Rehling. Dabei wird eine Zehnjährige von einem Auto angefahren und schwerstverletzt.
    Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Rehling von einem Auto angefahren. Es wurde schwerstverletzt und schwebt in Lebensgefahr.
    Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Rehling von einem Auto angefahren. Es wurde schwerstverletzt und schwebt in Lebensgefahr. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Bei einem Unfall in Rehling hat am Donnerstag eine Zehnjährige schwerste Verletzungen erlitten. Der Unfall geschah gegen 12.45 Uhr auf der Lechauenstraße.

    Wie die Aichacher Polizei mitteilte, verließ das Mädchen einen Bus an der Haltestelle St. Stephan und querte hinter ihm die Lechauenstraße, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Dabei wurde die Zehnjährige von einem Auto angefahren. Die 33-Jährige am Steuer des Wagens war in Richtung Langweid (Landkreis Augsburg) unterwegs.

    Unfall in Rehling: Zehnjähriges Mädchen erleidet schwerste Verletzungen

    Das Mädchen erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte es in ein Krankenhaus. Um den Unfallhergang zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Die Lechauenstraße blieb wegen der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. (nsi)

