Unfall: Kleinbusfahrer übersieht in Dachau Mädchen beim Abbiegen

Ein 29-jähriger Kleinbusfahrer hat am Mittwochnachmittag in Dachau beim Abbiegen ein Kind übersehen. Er fuhr das elfjährige Mädchen mit seinem Bus an. Es erlitt dabei leichte Verletzungen.

Laut Polizei war der 29-Jährige kurz vor 16.30 Uhr auf der Theodor-Heuß-Straße in Dachau von Karlsfeld kommend unterwegs. An der Einmündung zur Geschwister-Scholl-Straße wollte er nach links abbiegen. Zeitgleich überquerte die Elfjährige bei grünem Ampelsignal die Geschwister-Scholl-Straße. Der Kleinbusfahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, erfasste das Kind aber dennoch mit der Front seines Fahrzeugs. Das Mädchen stürzte daraufhin zu Boden.

Die Leichtverletzte wurde nach ambulanter Versorgung vor Ort in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Den Kleinbusfahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (AZ)