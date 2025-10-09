Icon Menü
Bei Unfall leicht verletzt: Kleinbus erfasst Elfjährige in Dachau:

Dachau

Unfall: Kleinbusfahrer übersieht in Dachau Mädchen beim Abbiegen

Die Elfjährige überquert bei Grün die Straße. Der 29-jährige Fahrer kann trotz Vollbremsung einen Zusammenstop nicht verhindern.
    • |
    • |
    • |
    Ein elfjähriges Mädchen wurde bei einem Unfall in Dachau verletzt.
    Ein elfjähriges Mädchen wurde bei einem Unfall in Dachau verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Ein 29-jähriger Kleinbusfahrer hat am Mittwochnachmittag in Dachau beim Abbiegen ein Kind übersehen. Er fuhr das elfjährige Mädchen mit seinem Bus an. Es erlitt dabei leichte Verletzungen.

    Laut Polizei war der 29-Jährige kurz vor 16.30 Uhr auf der Theodor-Heuß-Straße in Dachau von Karlsfeld kommend unterwegs. An der Einmündung zur Geschwister-Scholl-Straße wollte er nach links abbiegen. Zeitgleich überquerte die Elfjährige bei grünem Ampelsignal die Geschwister-Scholl-Straße. Der Kleinbusfahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, erfasste das Kind aber dennoch mit der Front seines Fahrzeugs. Das Mädchen stürzte daraufhin zu Boden.

    Die Leichtverletzte wurde nach ambulanter Versorgung vor Ort in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Den Kleinbusfahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (AZ)

