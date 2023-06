Bergen

vor 31 Min.

Realschüler tüfteln, damit ihre Schule noch besser wird

Plus Technik und Informatik sind langweilig? Bei Aktionstagen erfahren Jugendliche der Realschule Affing das Gegenteil. Und sie beweisen Erfinderreichtum.

Von Constantin Domke Artikel anhören Shape

Wie kann man das Schulleben noch besser und ein wenig angenehmer machen? Diese Frage hat die Neuntklässler der Realschule Affing in Bergen drei Tage lang beschäftigt. Im Rahmen von Aktionstagen waren Kreativität und technisches Geschick gefragt. Herausgekommen sind dabei neun spannende Technikprojekte, die die Schülerinnen und Schüler in Gruppen umgesetzt haben. Eine davon dreht sich um die Sehnsucht nach den Ferien.

Das Kids-Lab Augsburg hat die sogenannten MINT-Tage mit Unterstützung der Lechwerke veranstaltet. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Im Rahmen des Projekts "Make Your School", also "Mach Deine Schule", sollen Schülerinnen und Schüler in lockerer Atmosphäre an Technik herangeführt werden. In Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels sei das eine wichtige Sache, um Jugendliche für technische Berufe zu begeistern, sagt Christian Schurack von den Lechwerken: "Gerade Mädchen sind oft noch recht zurückhaltend, wenn es um Technik geht." Die MINT-Tage hätten aber gezeigt, dass auch Schülerinnen sehr viel Spaß am technischen Tüfteln haben.

