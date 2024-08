17-Jähriger stirbt nach Sturz mit Leichtkraftrad auf B471 bei Bergkirchen

Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Mittwoch nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Sonntag auf der Bundesstraße B471 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) ereignet hatte, an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Wie berichtet, war der 17-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck am Sonntag gegen 7 Uhr mit einem Kleinkraftrad der Marke Piaggio auf der B471 von Oberschleißheim in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei stürzte er zwischen den Anschlussstellen Dachau-Süd und Feldgeding, etwa auf Höhe des Ortsteils Neuhimmelreich, im Gemeindegebiet Bergkirchen schwer. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Polizei Dachau ermittelt weiter zur Unfallursache und bittet Zeugen, sich zu melden

Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann, dessen Identität zunächst nicht klar war, in ein Münchner Krankenhaus. Nach Polizeiangaben starb der Jugendliche am Mittwochvormittag im Krankenhaus.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt weiter zum Unfallhergang. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung. Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Telefon 08131/561-0 bei der Polizeiinspektion Dachau zu melden. (nsi)