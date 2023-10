27-jähriger Autofahrer überholt 21-Jährigen und überschlägt sich

Mit seinem über 200 PS starken Citroën will ein 27-Jähriger in einer Kurve bei Eisolzried (Bergkirchen) überholen. Doch er verliert die Kontrolle über den Wagen.

Ein 27-Jähriger hat sich am frühen Sonntagmorgen im Gemeindegebiet Bergkirchen (Landkreis Dachau) beim Überholen mit seinem Auto überschlagen. Der junge Mann aus dem Landkreis München war mit seinem über 200 PS starken Citroën auf der Gadastraße in Richtung Eisolzried unterwegs. Auf Höhe des Eisolzrieder Sees wollte er in einer Kurve das Fahrzeug eines 21-Jährigen überholen.

Überschlag bei Eisolzried: Fahrer leicht verletzt, Auto stark beschädigt

Dabei verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Parkplatz des Eisolzrieder Sees liegen. Der 27-Jährige wurde bei dem Überschlag leicht verletzt. Das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro.

27-jähriger Autofahrer hatte über ein Promille Alkohol intus

Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Beamten der Polizeiinspektion Dachau Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von weit über einem Promille. Aufgrund dessen musste sich der 27-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Ob die Alkoholisierung, eine nicht angepasste Geschwindigkeit, ein anderer Fehler des 27-Jährigen oder eine Kombination aus diesen Gründen zu dem Unfall führten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen, so die Polizei. (nsi)