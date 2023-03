Bergkirchen

56-jähriger Mitarbeiter stirbt bei Betriebsunfall in Bergkirchen

Nach einem tödlichen Betriebsunfall in einer metallverarbeitenden Firma in Bergkirchen (Landkreis Dachau) ermittelt nun die Kriminalpolizei. Bei dem Unfall starb ein 56-Jähriger.

Ein tödlicher Betriebsunfall hat sich am Freitag in einer metallverarbeitenden Firma in Bergkirchen (Landkreis Dachau) ereignet. Dabei kam ein 56-Jähriger ums Leben.

Ein 56-jähriger Mitarbeiter ist bei einem Betriebsunfall in einer metallverarbeitenden Firma in Bergkirchen (Landkreis Dachau) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag. Der Mitarbeiter war gegen 9.30 Uhr mit Arbeiten an einer Drehmaschine beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach Polizeiangaben in Kontakt mit beweglichen Teilen der Maschine und wurde dabei tödlich verletzt. Tödlicher Betriebsunfall in Bergkirchen: Kripo ermittelt Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft München II gab ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag. (nsi)

