Autobahn A8 wird nach Unfall bei Dachau gesperrt: Hubschrauber im Einsatz

Ein Mann fährt mit seinem Wagen bei Dachau auf die Autobahn A8 und löst damit am Sonntagabend eine Kettenreaktion aus. Nach dem Unfall kommt der Rettungshubschrauber.

Die Autobahn A8 ist am Sonntagabend nach einem Unfall bei Dachau etwa eine Dreiviertelstunde lang in Richtung München gesperrt worden. Ein Autofahrer, der um kurz vor 21 Uhr an der Anschlussstelle Dachau auf die A8 auffuhr, löste nach Polizeiangaben eine Kettenreaktion aus.

Er fuhr vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn. Ein Autofahrer, der auf der rechten Spur unterwegs war, wich auf die mittlere Spur aus. Dort wiederum musste ein weiterer Autofahrer nach links ausweichen.

Unfall auf A8 bei Dachau am Sonntag: 19-Jähriger überschlägt sich mit Auto

In der Folge überschlug sich ein 19-Jähriger aus München mit einem grauen Seat. Der Seat blieb quer zur Fahrbahn auf der linken und mittleren Spur auf dem Dach liegen. In den Unfall war auch ein grauer Daimler Chrysler eines 80-Jährigen aus dem Odenwaldkreis verwickelt. Weiter soll ein unbekannter Fahrer eines blauen Daimler Chryslers in den Unfall involviert gewesen sein. Er entfernte sich jedoch nach Polizeiangaben widerrechtlich von der Unfallstelle.

Keiner der Beteiligten wurde schwerer verletzt. Zur Versorgung der Unfallbeteiligten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund dessen wurde die Autobahn etwa 45 Minuten lang in Richtung München gesperrt. Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder flüchtigen Fahrzeugen geben können, sich unter Telefon 089/89118-0 mit ihr in Verbindung zu setzen. (nsi)