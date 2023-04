Autofahrer überfährt bei A8-Auffahrt rote Ampel und verursacht Unfall

Ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg prallt mit seinem Auto bei Olching gegen das einer 44-Jährigen. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ein 50 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hat an der Einmündung zur Autobahn A8 bei Olching eine rote Ampel überfahren und ist dabei mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer mit einem Fiat Kleintransporter auf der B471 von Olching kommend in Richtung Dachau unterwegs. An der Einmündung zur A8 bog er an der Ampel bei Rotlicht links ab, um auf die Autobahn aufzufahren.

Dabei übersah er das Auto einer 44 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, die von der A8 kommend links in Richtung Dachau abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)