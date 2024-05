Bergkirchen: Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall

Ein 56-jähriger Dachauer rammt bei Bergkirchen ein an der Ampel wartendes Auto. Laut Polizei war er zu betrunken für einen Alkoholtest.

Ein betrunkener Dachauer hat bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) das Auto eines aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stammenden 56-jährigen Mannes gerammt und so einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilte, ereignete sich der Vorfall am späten Abend des Samstags auf der Bundesstraße 471 in Fahrtrichtung Dachau. Der 56-Jährige musste dort an einer Ampel auf Höhe des Autobahnanschlusses zur A8 anhalten. Der Unfallverursacher fuhr auf das an der Ampel wartende Auto auf.

Auffahrunfall auf der B471: Beide Autofahrer bleiben unverletzt

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die informierten Polizeibeamten stellten bei dem 52-jährigen Unfallverursacher jedoch erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Laut Polizei sollen diese auch die Unfallursache gewesen sein. Da der Mann nicht mehr imstande war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen der Dachauer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (hop)