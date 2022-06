Betrunkener überschlägt sich bei Bergkirchen mit Auto und landet an Baum

Ein Autofahrer streift im Gemeindegebiet Bergkirchen einen entgegenkommenden Wagen, überschlägt sich und prallt an einen Baum. Der Mann ist sturzbetrunken.

Ein betrunkener Autofahrer hat im Gemeindebereich Bergkirchen (Landkreis Dachau) einen Unfall verursacht. Ein 56-Jähriger war am Sonntag um kurz vor 20 Uhr mit seinem Skoda auf der Kreisstraße DAH 5 von Priel in Richtung Eisolzried unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Fiat. Der Fiat-Fahrer kam nach Polizeiangaben mehrfach auf die linke Straßenseite und stieß dabei seitlich mit dem Skoda des 56-Jährigen zusammen.

Danach verlor der Fiat-Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Straße ab. Sein Auto überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in das Krankenhaus Dritter Orden.

Unfall bei Bergkirchen: Autofahrer hat 2,7 Promille intus

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann laut Polizei einen Wert von 2,7 Promille. Deshalb wurden im Krankenhaus eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fiat-Fahrer wird wegen alkoholbedingter Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

An dem Fiat entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden, während der Skoda nur am Außenspiegel beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8500 Euro. (nsi)