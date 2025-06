Unbelehrbarer setzt sich mehrfach betrunken ans Steuer

Ein 61-Jähriger Bergkirchener (Landkreis Dachau) hat sich wiederholt betrunken ans Steuer seines Wagens gesetzt. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann am Mittwoch gegen 11.50 Uhr auf die Polizeiinspektion Dachau, um seinen sichergestellten Autoschlüssel abzuholen. Dieser war ihm einige Tage zuvor abgenommen worden, um zu verhindern, dass er betrunken mit seinem Auto fährt.

Betrunkener Bergkirchener wird am gleichen Tag zweimal erwischt

Die Beamtin, bei der er den Schlüssel abholen wollte, stellte bei dem 61-Jährigen jedoch Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Problematisch war die Tatsache, dass der Mann selbst mit dem Zweitschlüssel seines Skoda-Firmenwagens zur Wache gefahren war. Gegen ihn wurde deshalb ein Bußgeldverfahren eingeleitet und auch der Reserveschlüssel sichergestellt.

Damit nicht genug: Gegen 18 Uhr am selben Tag kontrollierte eine Polizeistreife einen BMW in der Dachauer Straße in Bergkirchen-Feldgeding. Am Steuer des Wagens saß erneut der 61-Jährige. Inzwischen laag sein Alkoholpegel bei über zwei Promille. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Er musste sich außerdem einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. (hop)