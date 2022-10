Dose mit Deospray explodiert in Wohnung in Bergkirchen

Ein 45-jähriger Mann stellt eine Kerze zu nahe an das Deospray. Die Hitze ist so groß, dass die Dose explodiert. Trotzdem hat der Mann Glück.

In der Wohnung eines 45-jährigen Mannes in Bergkirchen-Breitenau ist am Samstag eine Dose mit Deospray explodiert. Nach Angaben der Polizei Dachau hatte der Mann Glück im Unglück.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte der 45-Jährige, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt, das Deospray zu nahe neben eine Kerze gestellt. Durch die Hitze der Flamme sei die Dose explodiert und habe eine Couch in Brand gesetzt, so die Polizei.

Der 45-Jährige konnte das Feuer selbst löschen. Dabei erlitt er Brandverletzungen, die alleredings vor Ort versorgt werden konnten. Ein weiterer Bewohner verständigte die Feuerwehr. Der Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro. (AZ)