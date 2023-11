E-Bike mit Gashebel schafft Tempo 45

Die Polizei kontrolliert bei Bergkirchen einen E-Bike-Fahrer. Sie entdeckt einen Gashebel, der das Zweirad beschleunigen kann. Eine Fahrerlaubnis hat er dafür nicht.

Einfach am Hebel drücken und schon beschleunigt das E-Bike wie durch Zauberhand. Mit einem solchen Gefährt war ein 43-Jähriger im Gemeindebereich Bergkirchen unterwegs. Dabei ging allerdings nicht alles mit rechten Dingen zu.

Laut Polizei Dachau kontrollierten Streifenbeamte der Polizeiinspektion Dachau den Fahrer gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2047 im Bereich der Indersdorfer Gabel. Sie entdeckten, dass das Zweirad über einen Gashebel verfügte. So konnte das E-Bike ohne Muskelkraft bis zu Tempo 45 beschleunigen. Rechtlich sei das Fahrzeug, so die Polizei als Kleinkraftrad einzustufen. Um damit fahren zu dürfen, wäre eine Versicherung und zumindest eine Fahrerlaubnis der Klasse AM erforderlich gewesen. Beides konnte der 43-jährige Fahrer aus der Gemeinde Schwabhausen jedoch nicht vorweisen.

Die Polizei leitete deshalb gegen ihn ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. Außerdem stellte sie das E-Bike sicher. (AZ)