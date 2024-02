Bergkirchen-Günding

Einbrecher stehlen einen Möbeltresor samt Inhalt

Unbekannte Einbrecher dringen am Wochenende in ein Gewerbeobjekt in Günding ein. Dort nehmen sie gleich den ganzen Tresor mit. So hoch ist die Beute.

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizeiinspektion Dachau in Bergkirchen, Ortsteil Günding. Dort waren Einbrecher ein Gewerbeobjekt eingedrungen. Laut Polizei brachen die Unbekannten im Zeitraum von Samstag, 17. Februar, 18.30 Uhr bis Montag, 19. Februar, 7.40 Uhr in das Gebäude in der Dieselstraße ein. Sie entwendeten unter anderem einen Möbeltresor samt Inhalt. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. (AZ)

