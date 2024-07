Motorradfahrer verletzt sich bei Wildunfall bei Bergkirchen schwer

Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstagabend bei einem Wildunfall im Landkreis Dachau schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech gegen 20.30 Uhr die Bundesstraße 471 zwischen den Anschlussstellen Feldgeding und Dachau-Süd, als er ein querendes Reh erfasste und von seiner Maschine stürzte. Dabei verletzte sich der 31-Jährige schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Reh verendete im Zuge des Unfalls. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (ddur)

