Nach Unfall mit hochmotorisiertem Sportwagen geflüchtet

Einen Unfall hat eine bislang unbekannte Person am frühen Freitagmorgen auf der Straße zwischen Feldgeding und Bergkirchen-Gada im Landkreis Dachau gebaut. Der Polizei wurde das Unfallauto gegen 2.20 Uhr gemeldet.

Die angerückten Streifenbeamten trafen vor Ort auf einen stark beschädigten Audi RS3. Der Spurenlage zufolge dürfte das hochmotorisierte Fahrzeug in Richtung Gada gefahren sein, wo es auf Höhe der Abzweigung nach Bergkirchen aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte das Auto zunächst mit einem Werbebanner, ehe er frontal gegen einen Baum prallte und zum Stillstand kam. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Baum auf das Fahrzeug.

Auto ist zuvor bereits aufgefallen

Der bislang unbekannte Fahrer hatte sich bereits vor Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte in unbekannte Richtung entfernt. Nach dem Unfallflüchtigen wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht, allerdings ergebnislos. Der Sachschaden an dem erheblich beschädigten Audi beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Der an der Werbetafel sowie an dem Baum entstandene Schaden wird mit etwa 5000 Euro beziffert.

Nur wenige Stunden zuvor, gegen 20.50 Uhr, war besagtes Auto bereits polizeilich aufgefallen. Eine Streife hatte das Fahrzeug im Bereich der Hauptstraße in Olching wegen einer auffälligen Fahrweise angehalten. Wie sich zeigte, war der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem polizeibekannten 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwarten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Fahrt unter Drogeneinfluss. Die Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen freilich untersagt.

Mehrere Personen könnten gefahren sein

Da in der Folge mehrere Personen Zugriff auf den Firmenwagen hatten ist bislang unbekannt, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt fuhr. Der Audi wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft München II sichergestellt und abgeschleppt.

Die Polizeiinspektion Dachau hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, welche zur Unfallzeit und danach im Bereich der Unfallörtlichkeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08131/561-0 gebeten.