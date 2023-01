Schleierfahnder ertappen Geschäftsmann mit illegaler Schusswaffe

Auf dem Autobahnparkplatz Fuchsberg an der A8 stoßen Fahnder der Verkehrspolizei auf einen Autofahrer unter Drogeneinfluss. Bei ihm finden sie außerdem eine Waffe.

Eine Schusswaffe und ein Springmesser hat ein Autofahrer bei sich gehabt, den die Verkehrspolizei bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) kontrolliert hat. Wie die Polizei berichtet, bemerkten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck das Auto des Mannes am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Fuchsberg an der A 8 in Richtung Stuttgart.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von illegalen Drogen stand. Schließlich wurden der 38-jährige Osteuropäer und sein Fahrzeug durchsucht. Dabei kamen außer einer geringen Menge Amphetamin eine scharfe Schusswaffe samt scharfer Munition sowie ein verbotenes Springmesser zum Vorschein. Einen deutschen Waffenschein hatte der Mann nicht.

Den Autofahrer erwartet ein Strafverfahren

Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Geschäftsmann musste eine Blutprobe sowie seine Fingerabdrücke abgeben. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung als Anzahlung für die zu erwartende Geldstrafe hinterlegen, bevor er die Polizeidienststelle verlassen durfte. Die Weiterfahrt ist ihm aber erst wieder erlaubt, wenn sein Körper die Drogen im Blut abgebaut hat. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und er muss mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. (bac)