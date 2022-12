Schockanruf: 58-Jährige übergibt hohe Bargeldsumme an unbekannte Täterin

Eine Frau fällt auf die Lüge rein, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und sie Geld zahlen müsse, damit er nicht in Haft komme.

Eine 58-jährige Frau aus Bergkirchen im Landkreis Dachau ist am Dienstag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, übergab die Frau nach einem Telefonanruf eine hohe Bargeldsumme an eine bislang unbekannte Täterin. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Anruferin setzt Opfer unter Druck

Nach wie vor gelingt es dreisten Betrügern laut Polizei immer wieder, mittels sogenannter Schockanrufen Beute zu machen. Die unbekannten Täter gaben am Dienstag gegenüber der 58-Jährigen vor, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur durch Zahlung einer hohen Kaution einer Haftstrafe entgehen könne. Die Frau aus Bergkirchen wurde durch eine angebliche Staatsanwältin am Telefon derart unter Druck gesetzt, dass sie letztlich eine hohe fünfstellige Bargeldsumme an eine Unbekannte übergab. (AZ)

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck gibt für solche Fälle folgende Tipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft fordert niemals Vermögen, um Ermittlungen durchzuführen.

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie diese.

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Weitere Informationen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/006490/index.html