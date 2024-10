Schwer verletzt: 22-Jährige kommt mit Auto von der Straße ab

Schwere Verletzungen hat eine 22-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Montagabend bei Bergkirchen erlitten. Sie war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen.

Laut Polizei Dachau war die 22-Jährige gegen 22.40 Uhr von Günding kommend in Richtung Neuhimmelreich unterwegs. Etwa auf Höhe der Straße am Kalterbach kam ihr Auto ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr diverse Verkehrseinrichtungen und prallte gegen eine Betoneinfriedung.

Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der weitere Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. (AZ)