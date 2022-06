Bergkirchen

12:30 Uhr

Segelflieger rollt über Flugfeld hinaus in einen Straßengraben

Ein Segelflieger ist am Donnerstag in Gröbenzell beim Landen über das Flugfeld hinausgerollt und in einem Straßengraben geladet.

Am Donnerstagabend hat ein 58 Jahre alter Flugschüler Probleme beim Landen am Flugplatz in Gröbenried (Landkreis Dachau) bekommen. Der Schaden ist groß.

Ein 58 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 18 Uhr beim Landen mit einem Segelflugzeug über das Ende des Flugfeldes am Flugplatz in Gröbenried (Bergkirchen im Landkreis Dachau) hinausgerollt. Wie die Polizei Dachau mitteilt, gelang es dem Oberschleißheimer wegen des Rückenwindes nicht, das Flugzeug auf der Landebahn zum Stehen zu bringen. Es rollte über die angrenzende Münchner Straße, stieß dabei gegen mehrere Verkehrszeichen und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Flugschüler, der allein im Flugzeug saß, wurde vorsorglich ins Krankenhaus Dachau gebracht, blieb aber unverletzt. Das Segelflugzeug wurde dagegen stark beschädigt. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. (inaw)

