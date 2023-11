Spritztour von vier jungen Leuten endet in Bergkirchen an einem Baum

Ein Auto mit vier jungen Leuten landet in Bergkirchen an einem Baum. Der Sachschaden beträgt über 20.000 Euro. Der 17-jährige Fahrer hat keinen Führerschein.

Ein 17-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag in Bergkirchen (Landkreis Dachau) an einem Baum gelandet. In seinem Wagen saßen drei weitere junge Leute im Alter von 18 bis 19 Jahren.

Der 17-Jährige fuhr gegen 3 Uhr von einem Parkplatz an der Dieselstraße in Günding los. Beim Losfahren verwechselte der junge Dachauer nach Polizeiangaben angeblich Gas- und Bremspedal und verlor so die Kontrolle über den Wagen. Er kollidierte mit einem Baum auf dem Parkplatz. Dabei wurde auch ein neben dem Baum abgestellter Skoda beschädigt.

17-jähriger Fahrer besitzt keinen Führerschein

Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass die Insassen zuvor Alkohol konsumiert hatten. Der 17-Jährige, der keinen Führerschein besaß, musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. An dem Toyota entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro, beim Skoda wird der Schaden auf etwa 8000 Euro geschätzt. (nsi)