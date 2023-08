Unfall auf A8 bei Dachau/Fürstenfeldbruck: Kraftrad prallt in Sattelzug

An der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck der Autobahn A8 kommt es am Donnerstagnachmittag Richtung München zu einem Unfall. Die Ausfahrt wird danach gesperrt.

Auf der Autobahn A8 ist am Donnerstagnachmittag ein Unfall an der Anschlussstelle Dachau/ Fürstenfeldbruck in Richtung München passiert. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilte, fuhr gegen 13.10 Uhr in der Anschlussstelle ein 56-jähriger Kraftradfahrer auf einen Lastwagen auf.

Der Verkehr war zuvor aufgrund hohen Verkehrsaufkommens in der Anschlusssttelle zum Erliegen gekommen. Der 56-Jährige stand zunächst hinter dem Sattelzug, an dessen Steuer ein 44-Jähriger saß. Der Sattelzug fuhr laut Polizei langsam an, der Kraftradfahrer tat dasselbe, prallte dann aber mit geringer Geschwindigkeit in den Sattelzug. Als Grund wird ein medizinisches Problem vermutet.

A8-Ausfahrt Dachau/Fürstenfeldbruck Richtung München nach Unfall gesperrt

Da zunächst unklar war, wie schwer der 56-Jährige verletzt war, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Kraftradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein nahes Krankenhaus eingeliefert. Die Ausfahrt blieb bis gegen 14.30 Uhr komplett gesperrt, während die Auffahrt sowie die Hauptfahrbahn der A8 weiterhin frei waren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. (nsi)