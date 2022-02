Einbruch in Kirche: Täter wollen Opferstock aus der Wand brechen

Bei einem Einbruch in eine Kirche im Landkreis Dachau richten die Täter großen Schaden an. Sie gehen mit roher Gewalt vor, müssen aber ohne Beute flüchten.

Mit brachialer Gewalt gingen jetzt Einbrecher vor, die in der Kirche St. Martin in Unterbachern im Gemeindebereich Bergkirchen (Kreis Dachau) nach Diebesgut suchten. Wie die Polizei berichtet, brachen die unbekannten Täter im Laufe der vergangenen Woche in die Kirche in der Ludwig-Thoma-Straße ein und richteten erheblichen Sachschaden an. Den Tatort verließen sie ohne Beute.

Einbruch in Kirche in Unterbachern

Im Zeitraum von Dienstag, 8. Februar, bis Freitag, 11. Februar hebelten die Einbrecher ein Fenster der Sakristei auf. In der Sakristei durchwühlten sie laut Polizei mehrere Schubladen und versuchten mit roher Gewalt, einen Opferstock aus der Wand zu brechen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht und sie flüchteten ohne Beute aus der Kirche.

Den angerichteten Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro. (AZ)