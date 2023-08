Er "kurbelt" immer weiter: Raimund Daurer (82) liebt das Rennradfahren

Raimund Daurer aus Aichach hat sich dem Rennradsport verschrieben. Begeistert war er schon in jungen Jahren. Der Senior packt ohne weiteres auch lange Touren.

Radfahren boomt. Es gibt Alltagsradler, Gelegenheitsradfahrer, Rennradfahrer, Mountainbiker etc. So unterschiedlich wie die Zweiräder, so unterschiedlich sind auch diejenigen, die im Sattel sitzen. Und manche von ihnen stechen aus der Menge heraus. In einer kleinen Serie stellen wir besondere Radltypen vor. Heute: Raimund Daurer, 82, aus Aichach. Der Rentner "kurbelt" leidenschaftlich gerne mit dem Rennrad übers Land - gerne auch mal über 100 Kilometer am Tag. Er erzählt:

"Mit dem Rad meines Opas habe ich als Siebenjähriger Radfahren gelernt - an der Hauswand entlang, im Stehen und mit dem Fuß unter der Querstange hindurch, weil ich zu klein war. Ich bin in Wundersdorf (heute Gemeinde Schiltberg; Anm. d. Red.) aufgewachsen. Es ging für mich immer schon den Berg entweder rauf oder runter.

Mit 13 habe ich mein erstes eigenes Rad bekommen. Ich habe so lange hingebettelt, bis ich ein sportliches Herkules für 270 Mark gekriegt habe. Im Sommer bin ich damit gleich zu meiner Tante nach Dietramszell im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gefahren. Allein und quer durch München. Es waren 95 Kilometer.

"Mein erstes Rennrad war ein goldenes Rabeneick"

Für meinen Opa war sein Rad ein Heiligtum. Später konnte er nicht mehr damit fahren. Für ein Radrennen am Ostermontag 1958 in Ruppertszell durfte ich deshalb den Gesundheitslenker seines Rades nehmen. Ich habe die Hörner des Lenkers unten angeschweißt und diesen dann auf mein Herkules montiert. Jetzt war es einem Rennrad ähnlich. Ich habe haushoch gewonnen.

Mit dem Rad seines Großvaters bestritt Raimund Daurer (der Radler ganz rechts) ein Rennen in Ruppertszell. Den Lenker schweißte er um, damit es Rennrad ähnlich war. Foto: Sammlung Daurer

Das war gar kein Wunder. Ich habe Postbote gelernt. Meine erste Stelle war in Altomünster. Mit meinem Herkules bin ich täglich um die 50 Kilometer geradelt. Damals war keine Straße geteert, bei Regen alles batzig. Manchmal hab' ich das Rad getragen - samt Paketen drauf. Mit meinem Verdienst konnte ich mir in München ein Rennrad kaufen: ein goldenes Rabeneick für 450 Mark. Es war das Beste auf dem Markt und hatte schon eine Schaltung am Lenker.

Lesen Sie dazu auch

1961 habe ich es verkauft. Ich war immer erkältet. Vielleicht, weil es noch keine Sportkleidung gab. Ich kam in den Innendienst, habe geheiratet, ein Haus gebaut, eine Tochter und einen Sohn bekommen und zehn Jahre keinen Sport gemacht. Dann hatte ich ein Bäuchlein. Ich dachte mir: Das muss sich ändern. Deshalb bin ich gelaufen.

"Jedes Jahr fahre ich zwischen 10.000 und 15.000 Kilometer"

1977 wurde der RSC Aichach gegründet. Mein Sohn fuhr dort mit. Er hatte ein Gazelle-Rennrad. Als er zu groß dafür war, habe ich es ihm 1984 abgekauft. Am Anfang haben sie mich im RSC-Training bei jeder Ausfahrt abgehängt. Dann hab' ich einen richtigen Ehrgeiz entwickelt. Bald konnte ich mitfahren mit allen, auch wenn sie zehn oder 20 Jahre jünger waren.

Raimund Daurer, 82, Aichach Foto: Carmen Jung

Jedes Jahr sind es mehr Kilometer geworden. 1986 waren es 7000, ein Jahr später knapp 10.000. Seit den 90er-Jahren fahre ich jedes Jahr zwischen 10.000 und 15.000 Kilometern. Bis heute. Als ich noch berufstätig war, war ich in erster Linie am Wochenende oder abends unterwegs. Ich habe eine sehr tolerante Frau. Den Sonntagnachmittag habe ich mir immer für sie und die Familie freigehalten. Es ist nicht so, dass ich nur auf dem Rad hocke und überhaupt nicht mehr daheim bin.

Aichacher Rennradfahrer: "Ich will radeln, solang es geht"

Ich habe schon lange Hüftprobleme. Radfahren ist da das Beste. Außerdem ist es Bewegung an der frischen Luft, der Radius ist viel größer als beim Spazierengehen und man sieht, wie schön unser Land ist. Seit 2014 organisiere ich während der Saison Ausfahrten unter der Woche. Wir fangen im Frühjahr mit 70 Kilometern an, ab Mai sind es dann 120 bis 130. Ich habe schon viele herrliche Touren gemacht, viele davon in den Bergen.

Die Längste führte an einem Tag nach Passau und zurück. Das waren 400 Kilometer. Seit über 30 Jahren fahre ich mit dem RSC jedes Jahr nach Altötting: 290 Kilometer. Früher an einem Tag. Heute übernachten wir einmal. Insgesamt bin ich seit 1985 450.000 Kilometer gefahren. Ich weiß, dass an dem Rennradler-Sprichwort, jedes Jahr fällt man einmal runter, was dran ist. Ich habe mir beide Schlüsselbeine gebrochen, Bänder und Kapseln gerissen, aber nie bleibende Schäden davon getragen.

In meiner Tourengruppe bin ich der Älteste. Mittlerweile müssen sie Rücksicht nehmen auf mich. Vor allem bergauf. 120 Kilometer an den Ammersee mit einem 30er-Schnitt, das geht natürlich nicht mehr. Aber einen 28-er Schnitt auf dem flachen Kurs nach Ingolstadt bring’ ich schon noch zusammen. Mein Ziel ist bis 85 Jahren noch in der Gruppe mitzufahren. Dann wird es für die anderen zu mühsam werden. Aber dann fahr' ich allein. Ich will radeln, solange es geht."