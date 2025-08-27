Begleiter auf der letzten Reise: Diese Menschen begegnen täglich dem Tod

Es gibt zahlreiche Berufe und Ehrenämter, in denen Menschen in ihrer täglichen Arbeit dem Tod begegnen. In Gesprächen, durch Berührungen oder in der Vor- und Nachsorge begleiten sie regelmäßig Sterbende auf ihrem letzten Weg. In unserer Serie spricht unser Autor mit verschiedenen Menschen, wie sie auf ihre Arbeit mit dem Tod und das Leben und das Sterben blicken.
Ob Beruf oder Ehrenamt: In diesen Tätigkeiten haben Menschen mit dem Sterben und dem Tod zu tun
- Bestatter David Assmuss: Der Tod ist sein Kollege: Warum dieser Bestatter das Leben liebt
- Hospizbegleiterin Elisabeth Mayer: Leben bis zum Ende: Warum diese Hospizbegleiterin keine Angst mehr vor dem Tod hat
- Pfarrer und Seelsorger Harald Pfeffer: Team „Letzte Reise“: Warum dieser Seelsorger gerne Beerdigungen begleitet
- Ärzte Dr. Erna Tunjic und Dr. Albert Bauer: Am Rande des Lebens: Warum diesen Ärzten ein würdevoller Tod so wichtig ist
