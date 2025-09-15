Icon Menü
Besucher entdecken die Schätze der Gundelsdorfer Kirche: Der Tag des offenen Denkmals

Pöttmes-Gundelsdorf

Der Glaube auf Glasfenstern: Die Kirche in Gundelsdorf gilt als besonderer Schatz

Beim Tag des offenen Denkmals können die Besucher die Pfarrkirche im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf entdecken. Warum ein ehemaliger Pfarrer in einen bösen Verdacht geriet.
Von Johann Eibl
    Auf den 19 Glasfenstern der Gundelsdorfer Kirche ist der Inhalt des freudenreichen, des schmerzhaften und des glorreichen Rosenkranzes dargestellt. Dadurch kann auf ihnen der gesamte Inhalt des Glaubens abgelesen werden. Foto: Johann Eibl

    Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich? Die rund 50 Frauen und Männer, die am Sonntag in der Kirche in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) den Vortrag von Kreisheimatpfleger Hubert Raab verfolgten, können gut nachvollziehen, warum diese Worte als Motto für den diesjährigen Tag des offenen Denkmals ausgesucht worden waren. Weil das Gotteshaus im Süden der Marktgemeinde Pöttmes als besonderer Schatz in unserer Region gilt, wie Raab ausführte. Diese Aussage gilt vor allem für die 19 Fenster, auf denen der Inhalt des freudenreichen, des schmerzhaften und des glorreichen Rosenkranzes dargestellt ist. Auf diese Weise könne man den gesamten Inhalt des Glaubens ablesen. „Eine lebende Bibel“, urteilte daher der Pöttmeser Pfarrer Thomas Rein.

