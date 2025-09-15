Pöttmes-Gundelsdorf Der Glaube auf Glasfenstern: Die Kirche in Gundelsdorf gilt als besonderer Schatz

Beim Tag des offenen Denkmals können die Besucher die Pfarrkirche im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf entdecken. Warum ein ehemaliger Pfarrer in einen bösen Verdacht geriet.