Der Glaube auf Glasfenstern: Die Kirche in Gundelsdorf gilt als besonderer Schatz

Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich? Die rund 50 Frauen und Männer, die am Sonntag in der Kirche in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) den Vortrag von Kreisheimatpfleger Hubert Raab verfolgten, können gut nachvollziehen, warum diese Worte als Motto für den diesjährigen Tag des offenen Denkmals ausgesucht worden waren. Weil das Gotteshaus im Süden der Marktgemeinde Pöttmes als besonderer Schatz in unserer Region gilt, wie Raab ausführte. Diese Aussage gilt vor allem für die 19 Fenster, auf denen der Inhalt des freudenreichen, des schmerzhaften und des glorreichen Rosenkranzes dargestellt ist. Auf diese Weise könne man den gesamten Inhalt des Glaubens ablesen. „Eine lebende Bibel“, urteilte daher der Pöttmeser Pfarrer Thomas Rein.
Pöttmes-Gundelsdorf
