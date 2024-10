Betrug an E-Ladesäule: Mann eröffnet unfreiwillig Konto bei litauischer Bank

Herr Huber (Name durch die Redaktion geändert) will sein Elektroauto laden. Dazu scannt er den QR-Code auf einer der neuen Ladesäulen am Aichacher Milchwerkareal. Die App, die er sich zum Bezahlen herunterladen soll, muss er personalisieren. Soweit normal, denkt er sich. Als die App aber immer weitreichendere Berechtigungen will, wird er stutzig. Als er bemerkt, dass etwas nicht stimmt, ist es schon zu spät.

