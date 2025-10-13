Auch Inkassobüro warnt vor Betrug-Mails in Aichach

Vor betrügerischen E-Mails hat am Freitag die Stadt Aichach gewarnt. Bürger hatten gemeldet, dass sie per E-Mail Zahlungsaufforderungen erhalten hatten. Unterzeichnet waren diese Mails von dem Inkassobüro Coeo. In den Schreiben war behauptet worden, dass das Büro im Auftrag der Stadt Aichach handele. Das war aber nicht der Fall, wie die Stadt Aichach mitteilte. Jetzt meldet sich auch das Inkassobüro zu Wort. Mit den E-Mails habe man nichts zu tun.

Die Stadt Aichach teilte mit, dass es sich bei den E-Mails ausdrücklich nicht um eine Geldforderung der Stadt, sondern um eine Betrugsmasche handele. Laut Stadtverwaltung beauftragt die Stadt grundsätzlich keine Inkassobüros. Sie rät Bürgerinnen und Bürgern, sich mit einem vermuteten Betrugsversuch direkt an die Polizei zu wenden.

Coeo distanziert sich von betrügerischen E-Mails

Die Coeo Inkasso GmbH distanziert sich in einer schriftlichen Stellungnahme von den betrügerischen E-Mails. Deutschlandweit seien E-Mails fälschlicherweise im Namen des Inkassobüros aus Dormagen versendet worden. Die Firma weist darauf hin, dass die betrügerischen Schreiben die Empfängerinnen und Empfänger nicht nur zu einer Zahlung verleiten wollten, sondern sie auch auf die Herausgabe persönlicher Daten aus seien.

Coeo rät dazu, nicht auf die E-Mails zu reagieren und auch keine Links anzuklicken oder E-Mail-Anhänge zu öffnen. Dahinter könnte sich Schadsoftware verbergen.