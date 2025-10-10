Betrüger fordern Geld angeblich im Namen der Stadt Aichach

Wachsame Bürgerinnen und Bürger haben die Stadt Aichach auf eine Betrugsmasche aufmerksam gemacht: Angeblich ein Inkassobüro versucht derzeit per E-Mail im Namen der Stadt Geld einzutreiben. Die Stadt Aichach betont, dabei handele es sich nicht um eine Geldforderung der Stadt, sondern um eine Betrugsmasche.

Als Absender der Mails ist die Coeo Inkasso GmbH angegeben. In den E-Mails heißt es, dass eine Vereinbarung mit der Stadt Aichach bestehe, wonach das Büro ein Portfolio offener Parkbußgeldforderungen von ihr übernommen habe.

Phishing-Mail: Unbekannte geben sich als Inkassobüro aus

Die Stadt Aichach sendete unserer Redaktion eine E-Mail als Beispiel für das Aussehen der Schreiben zu. Die Betreffzeile lautet: „Bitte um zeitnahe Rückmeldung: Bußgeldangelegenheit“. Im E-Mail-Text nennen die Betrüger keine Beitragshöhe. Sie geben an, einen Nachlass von 50 Prozent bei einer schnellen Rückmeldung zu gewähren.

Die Empfänger der Betrugsschreiben sollen per Klick auf einen Link bestätigen, „dass das Ticket sie betrifft“. Anschließend werde ihnen ein Dokumentenpaket mit Ticketkopie und Forderungsaufstellung zugeschickt, heißt es in der E-Mail.

Betrugsmails: Stadt Aichach will Anzeige erstatten

Die Stadt Aichach teilte mit, dass sie grundsätzlich keine Inkassobüros beauftrage. Sie will Anzeige erstatten. Ähnliche Fälle gab es bereits in anderen Städten. Die Verbraucherzentrale NRW klärt in einem Beitrag bei Instagram auf, dass die Coeo Inkasso GmbH nicht für die Mails verantwortlich ist. Mutmaßlich haben Betrüger die Mailboxen des Inkassobüros gekapert.

(le/sa)