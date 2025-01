Betrunkene Autofahrerin (63) verursacht Unfall in Aichach

Eine 63-jährige, betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochabend in Aichach einen Unfall verursacht. Sie prallte mit ihrem Auto in einen parkenden Wagen.

Laut Polizei war die Frau gegen 18.20 Uhr von der Schul- in Richtung Jahnstraße unterwegs. Die Polizei vermutet, dass sie wegen eines unbekannten, entgegenkommenden Fahrzeuges ausweichen musste. Bei dem Manöver prallte die 63-Jährige kurz vor der Jahnstraße mit ihrem Auto in das geparkte Fahrzeug.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei der 63-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Die Polizei stellte deshalb noch vor Ort den Führerschein der Frau sicher und veranlasste eine Blutentnahme. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Klärung des Unfallherganges werden Zeugen gebeten, sich unter 08251/8989-11 bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden. Gegen die 63-Jährige wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)