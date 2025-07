Mit drei Promille am Steuer: Polizei stoppt Autofahrer in Inchenhofen

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei bei Inchenhofen aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht war der 60-Jährige am Dienstag gegen 15.40 Uhr von Inchenhofen in Richtung Ortsteil Oberbachern unterwegs. Einem Zeugen fiel auf, dass der Mann in auffälligen Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet und von der Straße abkam.

Daraufhin verständigte ein Autofahrer, der hinter dem 60-Jährigen unterwegs war, die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den verdächtigen Wagen in Oberbachern feststellen und den Fahrer kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht, dass der Mann nicht mehr in der Lage war, sein Auto sicher zu fahren.

60-Jährigem droht Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Der Test ergab einen Wert von knapp drei Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (hop)