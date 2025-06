Polizei stoppt einen betrunkenen Autofahrer

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Sonntagnachmittag im Aichacher Stadtteil Oberbernbach gestoppt. Wie die Polizei berichtet, unterzog eine Streifenbesatzung den 49-jährigen am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uh einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Straßberg. Dabei stellte sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest.

Der Autofahrer muss nach der Kontrolle zur Blutentnahme

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Einsatzkräfte veranlassten deshalb eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des 49-Jährigen sicher. Den Autofahrer erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr..(bac)