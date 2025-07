38-Jähriger kommt von der Straße ab und überschlägt sich mit seinem Auto

Ein angetrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Nach Angaben der Polizei war der 38-Jährige am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße von Langweid in Richtung Sand unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach in einem Feld.

Der Mann konnte sich anschließend selbstständig aus dem Auto befreien. Er blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Todtenweis war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Autofahrer trotz Alkoholwert unter 0,5 Promille fahruntüchtig

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Ab 0,3 Promille kann bei auffälligem Verhalten trotz der Promillegrenze von 0,5 eine relative Fahruntüchtigkeit angenommen werden. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (hop)