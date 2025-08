Betrunkener Lastwagenfahrer gefährdet Autofahrer und begeht Unfallflucht

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat durch seine auffällige Fahrweise mindestens einen Autofahrer gefährdet und einen Stromkasten beschädigt. Laut Polizeibericht war der 59-Jährige mit seinem Gespann am Montag gegen 19.15 Uhr von Schrobenhausen in Richtung Weilach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) unterwegs. Das meldete ein Zeuge der Polizei.

Der Mann fuhr in deutlichen Schlangenlinien und gefährdete hierdurch mindestens einen bislang unbekannten Autofahrer, der ins Bankett ausweichen musste. Kurz darauf beschädigte der Lastwagenfahrer mit seinem Gespann in Schiltberg einen Stromkasten und flüchtete anschließend. Die Einsatzkräfte konnten den 59-Jährigen noch in Schiltberg kontrollieren.

Alkoholtest ergibt 1,6 Promille bei betrunkenem Lastwagenfahrer

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Laut Polizei stellten die Beamten den Führerschein noch vor Ort sicher, unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Der bislang unbekannte, gefährdete Autofahrer sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08251/ 898911 bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden. (hop)