Betrunkener findet seinen Lastwagen nicht mehr

Einen Mann, der seinen Lastwagen nicht mehr fand, entdeckten Passanten am Montag gegen 0.15 Uhr im Aichacher Ortsteil Ecknach an einer Tankstelle in der Industriestraße. Die verständigten Einsatzkräfte der Polizei fanden den Grund dafür recht schnell heraus. Hier dürfte der Grund in der Alkoholisierung des 48-jährigen Lastwagenfahrers gelegen haben, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille.

Aichacher Polizei stellt die Fahrzeugschlüssel sicher

Um auszuschließen, dass der 48-Jährige seine Fahrt mit dem Lastwagen antritt, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Rechtliche Konsequenzen hat dies für den 48-Jährigen nicht.