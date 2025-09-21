Betrunkener rast mit Auto durch Pöttmes und gerät ins Schleudern

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag einen Unfall in Pöttmes gebaut. Wie die Polizei mitteilte, war der 28-Jährige kurz nach Mitternacht mit einem hochmotorisierten BMW auf der Augsburger Straße in Richtung Staatsstraße 2035 unterwegs. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit berührte er mit seinem Wagen den rechten Bordstein. Dadurch geriet das Auto ins Schleudern.

Betrunkener Unfallfahrer flieht in Pöttmes: Kurz darauf steht die Polizei vor seiner Tür

Der Fahrer verlor laut Polizei die Kontrolle, überfuhr zwei Schilder und gefährdete zwei Passanten. Danach fuhr er einfach davon. Polizeibeamte trafen ihn jedoch kurze Zeit später zuhause an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten noch vor Ort den Führerschein des 28-Jährigen sicher. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Es entstand ein Schaden von circa 19.000 Euro. (nsi)