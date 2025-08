Randalierer tritt in Dachau Frau vom Fahrrad

Ein Randalierer hat in Dachau eine Frau vom Fahrrad getreten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 6.40 Uhr im Bereich der Erasmus-Reismüller-Straße. Die Polizeiinspektion Dachau erreichten mehrere Mitteilungen über eine randalierende Person. Der aggressive Dachauer pöbelte Passanten an und stieg auf geparkte Fahrzeuge. Noch bevor die Beamten eintrafen, trat er gegen das Fahrrad einer vorbeifahrenden Frau.

Die 46-jährige Dachauerin stürzte dadurch, blieb aber unverletzt. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 80 Euro. Der 29-jährige Randalier war mit knapp zwei Promille stark alkoholisiert. Warum er die Tat beging, ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen zum Motiv laufen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. (hop)