Bettina Stief will Aichacher Bürgermeisterin werden

Gerüchte gab es schon länger, doch erst am Montagabend lüftete die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile das Geheimnis, wer für sie ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Aichach geht: die 52-jährige Griesbeckerzellerin Bettina Stief. Die Landtagsabgeordnete Marina Jakob stellte die Kandidatin beim Politischen Abend am Montagabend im Festzelt der Sulzbacher Adlerhorst-Schützen unter großem Beifall vor, bevor FW-Chef Hubert Aiwanger die Bühne betrat.
Aichach
