Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Bettina Stief kandidiert für das Bürgermeisteramt in Aichach: Ihre Vision für die Stadt

Aichach

Bettina Stief will Aichacher Bürgermeisterin werden

Beim Politischen Abend mit Hubert Aiwanger lüftet die Freie Wählergemeinschaft Aichach und Ortsteile das Geheimnis um die Bürgermeisterkandidatin. Wofür sie steht.
Von Claudia Bammer
    • |
    • |
    • |
    Bettina Stief ist die Bürgermeisterkandidatin der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile.
    Bettina Stief ist die Bürgermeisterkandidatin der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile. Foto: Erich Echter

    Gerüchte gab es schon länger, doch erst am Montagabend lüftete die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile das Geheimnis, wer für sie ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Aichach geht: die 52-jährige Griesbeckerzellerin Bettina Stief. Die Landtagsabgeordnete Marina Jakob stellte die Kandidatin beim Politischen Abend am Montagabend im Festzelt der Sulzbacher Adlerhorst-Schützen unter großem Beifall vor, bevor FW-Chef Hubert Aiwanger die Bühne betrat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden