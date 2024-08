1/12 An manchen Stellen sieht das fast 100 Jahre alte Bauernhaus ein wenig zum Fürchten aus. Frühere Mieter haben so manche Problemstelle hinterlassen. Zum Beispiel in diesem WC (rechts). 40 Fenster hat das alte Bauernhaus des Woidl-Hofes in Gundertshausen. Ihre Sanierung und zusätzliche Innenfenster hätten 180.000 Euro gekostet. Doch mit dem Denkmalamt haben die Besitzer einen Kompromiss gefunden.

Foto: Carmen Jung, Michael Schmidberger