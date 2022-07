Bald beginnt bei der Ortsdurchfahrt Binnenbach der zweite Bauabschnitt

In dem Aindlinger Ortsteil Binnenbach ist der erste Bauabschnitt bald fertig. Am 7. Juli soll der zweite Bauabschnitt beginnen. Dort wird die Straße komplett gesperrt.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt im Aindlinger Ortsteil Binnenbach schreitet voran. Voraussichtlich kommende Woche soll im ersten Bauabschnitt die erste Asphaltschicht aufgebracht werden. Nach diesem Bauabschnitt folgt dann noch das letzte Stück an der Siedlung Richtung Kellerberg. Laut einer Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling beginnt der zweite Bauabschnitt am Donnerstag, 7. Juli.

Sperrung vorerst bis Ende Juli

Die Ortsdurchfahrt wird dann zwischen den Straßen Am Laich und Kobesweg voll gesperrt. Die Straße Am Laich bleibt frei. Der Kobesweg, der Saumweg und der Kirchweg müssen jedoch ebenfalls voll gesperrt werden, so die VG. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 29. Juli. Anschließend ist die Ortsdurchfahrt mit reduzierter Geschwindigkeit wieder befahrbar. Bis 31. Oktober finden noch Arbeiten an den Seitenrändern statt. Dafür können Teilabsperrungen nötig sein.

AVV fährt Bushaltestelle wieder an, Schulbushaltestelle verlegt

Mit dem Fortschritt der Straßenbaumaßnahmen kann der Regionalbusverkehr des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) die Haltestelle „Binnenbach“ ab Montag, 4. Juli, wieder regulär anfahren. Die Ersatzhaltestelle werde nicht mehr benötigt, teilt der AVV mit. Laut VG müssen die Schulbushaltestellen auf Höhe des Saumwegs in die Straße Am Laich verlegt werden.