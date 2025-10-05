„Mit Herz und Seele“: Biohof-Landwirtin träumt von einer Hofgemeinschaft

Sarah, Zoe und Henriette sind schüchtern. Die kleinen Rinder kommen den Menschen, die an diesem Septembernachmittag über ihre Weide spazieren, zwar neugierig entgegen. Doch nur Heidi, die Mutter von Henriette, lässt sich von Tatjana Pilch kraulen. Pilch ist seit Juli 2024 Pächterin des Hofs „Waldähre“ im Hollenbacher Ortsteil Schönbach. Sie hat mit dem Anwesen einiges vor.

Landwirtin aus dem Hollenbacher Ortsteil Schönbach sucht Mitstreiter für Community

Als Quereinsteigerin kam Pilch in die Landwirtschaft. Sie ist gelernte Chemielaborantin und hat eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Mit Einzug und Beginn der Arbeit auf dem Hof startete sie in das Bildungsprogramm Landwirt am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Augsburg. Sie legte die Prüfung zur Landwirtin ab.

Die Isolation zu den Hochphasen der Corona-Pandemie führte bei ihr zu einem Umdenken. Pilch wünschte sich eine andere Form des Zusammenlebens: „Eine Mischform, in der jeder seinen Rückzugsort hat, aber sich alle nah sind und gegenseitig aushelfen.“

Rind Heidi ist zutraulich und lässt sich von Tatjana Pilch kraulen. Foto: Luisa Sako

Dass diese Vision auf fruchtbaren Boden fällt, liegt auch an den Hof-Eigentümern, den Brüdern Zott. Sie teilten die Vorstellung eines gemeinsam genutzten Ortes. Pilch erzählt: „Sie hatten jemanden, der zwei Jahre hier gewohnt hat und einen Monat, bevor ich vor ihrer Tür stand, ausgezogen ist. Es war eigentlich ein totaler Zufall.“ Einer der Brüder tüftle gerne und habe etwa für den sehr Härchen-reichen Nackthafer extra eine Getreidereinigung gebaut. Die Unterstützung sei wertvoll.

Die Rinder auf dem Biohof Waldähre halten das Gras auf dem Hobby-Horsing-Platz kurz. Foto: Luisa Sako

Die 39-Jährige träumt von einer größeren Hofgemeinschaft. Für eines der Gebäude am Waldweg in Schönbach gibt es bereits Umbau-Pläne: Es soll Einzelzimmer und Räume für kleine Familien geben, die auf dem 20 Hektar großen Hof mitanpacken wollen. Im Erdgeschoss soll zudem eine Art Caféteria entstehen, in der sie gemeinsam kochen und essen könnten. Pilch sagt: „Wir brauchen hier Leute, die eigenverantwortlich arbeiten und es wirklich mit Herz und Seele machen wollen.“

Pilch verkauft Biogemüse auf dem Wochenmarkt in Aichach

Die Landwirtin setzt auf Bioqualität nach den Vorgaben der Europäischen Union. Aus Überzeugung wirtschafte sie weiter nach den strengeren Demeter-Richtlinien, unter denen der Hof früher lief, sagt sie. Die Verbandsmitgliedschaft könne sie sich aus wirtschaftlichen Gründen als kleiner Betrieb aber derzeit nicht leisten.

Bio-Produktion in der Europäischen Union: Grundsätze Anbau unter Beachtung von Kreisläufen der Natur

Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und anderen natürlichen Ressourcen

Verzicht auf gentechnisch veränderte Organismen

Beschränkter Einsatz von Düngemitteln (zulässig sind mineralische Dünger wie Gesteinsmehle)

Seit rund einem Jahr verkauft Pilch ihre Produkte auf dem Aichacher Wochenmarkt. Darunter sind saisonale Gemüsesorten wie Zucchini, Sommerkürbis, Kohlknospen und Rote Beete. Gefragt seien aber auch Schnittblumen und Kräuter, erzählt sie. Außerdem vertreibt sie Mehle aus Weizen und Roggen, die in einer Wirbelmühle gemahlen werden. Dabei werden die Körner nicht zerrieben, sondern abgeschliffen. Laut Pilch kann das Vollkornmehl dadurch fein vermahlen und für vieles verwendet werden — etwa für Biskuit. Die Landwirtin bietet ab und an auch Fleischpakete auf dem Wochenmarkt an. Aufgrund der hohen Preise sei die Nachfrage aber gering.

Tatjana Pilch aus dem Hollenbacher Ortsteil Schönbach bietet auf dem Wochenmarkt in Aichach je nach Saison Sommerkürbis, Kohl, Zucchini, Schnittblumen und vieles mehr an. Foto: Luisa Sako

Insgesamt sei der Start auf dem Markt schleppend angelaufen, berichtet die 39-Jährige. Inzwischen habe sie aber eine Kundschaft, die gezielt nach ihren Spezialitäten wie Schwarzwurzeln oder Ananaskirschen frage. Sofortige Begeisterung erlebe sie hingegen bei den Hobby-Horsing-Kursen, die sie bisher nur in den Ferien anbietet und ausweiten will. Pilch sagt: „Viele, die hier im Ferienprogramm waren, wollen mit ihren Steckenpferden ausreiten oder springen.“

Die Töchter des Paares sind große Hobby-Horsing-Fans. Sie studieren Küren mit ihren selbst genähten Steckenpferden ein. Foto: Luisa Sako

Die Erarbeitung von Küren mit den Hobby-Horsing-Kursteilnehmern setzt Pilch gern in Verbindung zum echten Tier: So lernen die Kinder, wenn sie aus der Puste seien und pausieren, spielerisch etwas über Bahnfiguren, die Gangarten oder die Gelenke der Tiere.

Ältere Hennen dürfen bei Tatjana Pilch in Schönbach in den Ruhestand gehen

Neben Rindern und Pferden leben auf dem Hof auch Hühner. Pilch hält Augsburger Hühner, eine gefährdete Nutztierrasse, die auf der Roten Liste steht. Bewusst hat sie sich gegen Lege-Hybriden entschieden, auch wenn diese deutlich mehr Eier legen. Ältere Hennen, die nicht mehr legen, dürfen bei ihr in den Ruhestand gehen.

Die Landwirtin bückt sich, um den Stangensellerie zu begutachten. Sie erfüllt eigenen Angaben zufolge die Vorgaben der Europäischen Union für biologische Produktion. Foto: Luisa Sako

Bei allem, was sie vorhat, wird die Pächterin von ihrem Mann unterstützt. Der gelernte Hufschmied und ehemalige Koch kümmert sich um die Puten auf dem Hof, stellt Wurst, Leberkäse und geräucherten Schinken her. Die Landwirtin sagt: „Ich mag seine Sprache der Liebe, uns alle mit Essen zu versorgen.“

Tatjana Pilch kümmert sich vor allem um den Vertrieb ihrer Produkte. Ihr Mann sorgt für die beiden Töchter. Er ist gelernter Koch und macht Wurst und Leberkäse selbst. Foto: Luisa Sako

Zudem packt eine Floristin bei den Schnittblumen mit an und auch die Lebensgefährtin eines Eigentümers, unterstützt, wo sie kann. Pilchs Vision von einer Gemeinschaft wächst also bereits im Kleinen.