Fremdkörper in der Biotonne? Das zeigen die Kontrollen bei der Leerung

Seit November 2022, also seit bald drei Jahren, kontrolliert ein Detektorfahrzeug im Landkreis Aichach-Friedberg, ob die Biotonnen richtig befüllt werden oder ob sich unerlaubte Abfälle darin befinden. Der Detektor am Müllfahrzeug schlägt an, wenn sich Störstoffe wie Kunststoffe oder Metall in der Tonne befinden. Der Eigentümer bekommt dann eine rote Karte und muss selbst nachsortieren oder die Tonne auf eigene Kosten als Restmüll entsorgen lassen. Wie häufig wird der Biomüll beanstandet? Und wie stark ist die Biotonne mittlerweile zum „Fleischfresser“ geworden?

Bei Fehlbefüllung der Biotonne kann Mikroplastik auf die Felder kommen

In der anfänglichen Probephase der Kontrollen wurden vor allem Plastiktüten und sogenannte „kompostierbare Biokunststoffbeutel“ in den Biotonnen gefunden. Diese stören aber erheblich im Vergärungsprozess bei der Abfallverwertungsanlage Augsburg (AVA), an die der Biomüll des Landkreises angeliefert wird. Die AVA gewinnt aus den Bioabfällen hochwertigen Kompost, Flüssigdünger und Biogas. Im Kompost können bei der Fehlbefüllung kleine Plastikteilchen, das Mikroplastik, entstehen. Das ist gefährlich, da dieses über den Kompost auf den Feldern, in Gärten und damit auch im Grundwasser und in den Lebensmitteln landen kann. Dieses Risiko hat in den vergangenen Jahren offenbar abgenommen.

Weniger Störstoffe in der Tonne: AVA lobt Biomüllqualität in Aichach-Friedberg

Wie Matthias Lesti, Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft mitteilt, hat die Aufklärungskampagne im Landkreis Aichach-Friedberg offenbar Wirkung gezeigt. „Fehlbefüllungen haben stark abgenommen und vonseiten der AVA wird unsere gute Biomüllqualität gelobt“, berichtet er. Die Beanstandungsquote bei der Überprüfung der Biotonnen mit dem Detektor bewegt sich seinen Angaben nach im niedrigen einstelligen Bereich. Allerdings werden nicht alle Abfallbehälter mit dem Detektorfahrzeug geleert, da nur ein Müllauto über diese Technik verfügt. Dieses komme jedoch auf allen Touren im Landkreis zum Einsatz, sodass es in jeder Landkreisgemeinde Kontrollen gibt. Als Störstoffe werden am häufigsten kleinere Metallgegenstände wie Blumendraht oder Kunststoffteile entdeckt.

Ein Bußgeld wegen einer falsch befüllten Biotonne musste im Landkreis übrigens noch niemand bezahlen. Beanstandete Behälter werden in der Regel kostenpflichtig als Restmüll nachgeleert. Deshalb wurden laut Lesti bisher keine Bußgelder dafür verhängt.

Eine weitere Neuerung für die knapp 42.500 Biotonnen gilt seit April 2024. Seitdem dürfen auch tierische Speisereste, also beispielsweise Fleisch- und Fischreste, Käsereste, Brot- und Backwaren und Eierschalen, in die Biotonne. Nutzen die Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot auch? „Wir gehen davon aus“, sagt Lesti. Nachdem der Biomüll jedoch direkt an die AVA geliefert wird, fehlen dem Landkreis aussagekräftige Bürgerrückmeldungen. Lesti vermutet aber, dass es noch Spielraum nach oben gibt, da nach wie vor organisches Material in der Restmülltonne landet.

Zu einer spürbaren Erhöhung der Biomüll-Menge kam es bisher nicht. Der Umfang unterlag in den vergangenen Jahren aber ohnehin starken Schwankungen. So kann beispielsweise ein trockener Sommer zu reduzierten Mengen führen, da weniger Grasschnitt anfällt, berichtet der Chef der Abfallwirtschaft. Die Sorge vieler Bürgerinnen und Bürger, dass durch die tierischen Abfälle in der Biotonne im Sommer viel Ungeziefer herangezüchtet werde und dass es zu starken Geruchsbelästigungen kommen könnte, war offenbar unbegründet. „Wir haben bislang keine einzige Beschwerde erhalten“, betont Lesti.

Sollten die Eigentümer doch Bedenken haben, verweist er erneut auf die Möglichkeit, kostenpflichtig einen Biofilterdeckel zu erwerben. Dieser verschließt die Tonne mit einer speziellen Dichtung und verhindert das Austreten von Gerüchen und das Eindringen von Ungeziefer. Insbesondere in den warmen Monaten rät die Abfallwirtschaft dazu, bei Madenbefall Salz, Kalk- oder Gesteinsmehl in die Tonne zu geben. Zudem können die Bürger zwischendurch Heu, getrocknetes Gras oder Sägemehl in die Biotonne einschichten, um Faulgase abzudichten und Abfälle zu entfeuchten. (mit cli)

Was darf in die Biotonne und was nicht? Das soll in die Biotonne: Lebensmittel pflanzlicher Herkunft Lebensmittel tierischer Herkunft (Fleisch- und Fischreste, rohe, gekochte und verdorbene Speisereste, Eierschalen) Obst– und Gemüsereste Schalen von Südfrüchten Kaffeesatz und -filter Nussschalen Brot- und Gebäckreste Topfpflanzen, Schnittblumen Garten- und Grünabfälle Gras- und Heckenschnitt, Laub Unkraut, Pflanzenreste, Fallobst Sägemehl, Holzwolle, Stroh, Heu Büsche mit Buchsbaumzünslerbefall Hinweis des Landratsamts: Um Flüssigkeiten zu binden, Gerüche zu minimieren und ein Einfrieren im Winter zu vermeiden, ist das Auslegen der Biotonne und das Umwickeln von geruchsintensiven Bioabfällen mit Zeitungspapier oder Karton zulässig. Das darf nicht in die Biotonne: Kunststoffverpackungen

Getränkekartons

Plastiktüten (auch kompostierbare)

Zeitschriften, Prospekte

Flüssigkeiten, Suppen

Holz- und Kohlenasche, Grillkohle

Kehricht

Tierkadaver, Fäkalien

Taschentücher, Papierhandtücher

Windeln, Hygieneartikel

Servietten, Papiertaschentücher

Alufolie

Zigarettenkippen

Hausmüll

Tierstreu

befallene Sträucher des Eichenprozessionsspinners

Textilien/Tapetenreste

Käserinde aus Wachs/Kunststoff

Kunstdärme