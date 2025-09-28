Im Dienst der Kirche: Bischof sendet Andrea Schmidberger aus

„Gesandt – getragen von Gottes Stärke“: Dieses Leitwort hat Bischof Bertram Meier am Samstag im Augsburger Dom Andrea Schmidberger mit auf den Weg gegeben. Er berief die Inchenhofenerin gemeinsam mit fünf weiteren neuen Mitarbeiterinnen in einem feierlichen Pontifikalamt in den pastoralen Dienst.

Bereits seit Anfang September wirkt Schmidberger als Pfarrreferentin in den Pfarreiengemeinschaften Aichach und Inchenhofen. Die verheiratete Mutter von drei Mädchen ist nun offiziell mit dieser Aufgabe beauftragt. Der Bischof ermunterte Schmidberger, eine weitere Pfarrreferentin und vier Pastoralreferentinnen einer Mitteilung zufolge, den Kontakt zu Kirchenfernen zu suchen und die individuellen Fragen und Sorgen der Menschen achtsam wahrzunehmen.

Was der Bischof rät, wenn der Dienst anstrengend wird

In seiner Predigt griff der Bischof das Leitwort der Feier auf. Er wies zunächst auf den Sendungsauftrag Jesu hin. Dieser habe die Menschen aktiv aufgesucht und nicht gewartet, bis sie zu ihm kämen. Er ermutigte die neuen Mitarbeiterinnen, auch im Alltag die Schwerpunkte ihrer Arbeit gut im Blick zu behalten. Für die anstehenden Herausforderungen in der seelsorglichen Arbeit sprach der Bischof den Kandidatinnen Mut zu und warnte sie: „Es wird Situationen geben, wo Sie müde werden und zu zweifeln beginnen.“ In diesen Momenten riet er ihnen, die Stille in einer Kapelle oder der Natur zu suchen und auf die Stimme Gottes zu hören.

Nach der Predigt wurden die Kandidatinnen einzeln mit ihren Namen aufgerufen und traten danach im Halbkreis vor den Altar. Gemeinsam sprachen sie das Glaubensbekenntnis und gaben ihre Bereitschaftserklärung ab. Danach sprach Bischof Bertram den Segen über die Kandidatinnen aus und sandte sie auf Fürsprache des heiligen Vinzenz von Paul in den pastoralen Dienst aus. Als äußeres Zeichen der kirchlichen Sendung überreichte er ihnen eine Bibel. Die Aussendungsfeier begleitete ein Projektchor mit rund 30 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Dr. Peter Frasch musikalisch.

Zum Aufgabenspektrum Schmidbergers als Pfarrreferentin gehören Tauf-, Erstkommunion- und Firmvorbereitung, Erwachsenenbildung, Glaubensseminare und Bibelarbeit. Aber auch der Aufbau und die Begleitung von Besuchsdiensten und die Seniorenarbeit sind möglich, ebenso wie die Begleitung von Vorbereitungskreisen für Familien-, Kinder- und Jugendgottesdienste sowie Wortgottesfeiern. Zuletzt hatte Schmidberger ein Praktikumsjahr in der Pfarreiengemeinchaft Affing absolviert. (AZ)