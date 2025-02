Bleibt der Trend-Shop vielleicht doch länger in Aichach?

Es war von vornherein klar: Der Trend-Shop kommt nur für eine beschränkte Zeit nach Aichach. Nachdem das Modegeschäft nach dem Juni-Hochwasser aus seiner Filiale in der Lenbachstraße in Schrobenhausen ausziehen musste, kam es den Betreibern entgegen, dass die ehemalige Rübsamen-Filale am Aichacher Stadtplatz leer stand. So eröffnete die Eigentümerfamilie Festl aus Pfaffenhofen/Ilm in diesen Räumen einen Pop-up-Store, einen Laden auf Zeit. An der Schaufensterscheibe steht: vom 26. September 2024 bis Ende März 2025. Doch es gibt womöglich eine Verlängerung.

Evelin Grauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schrobenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis