Beim Adventszauber in Blumenthal gibt es Kunsthandwerk

Die Produkte beim Adventszauber sollen nachhaltig produziert sein. Daneben gibt es am zweiten Adventswochenende in Blumenthal ein buntes Angebot.

"Mit allen Sinnen erleben" hat die Schlossgemeinschaft den "Blumenthaler Adventszauber" überschrieben, der am zweiten Adventswochenende stattfindet. Möglichst nachhaltig produziertes Kunsthandwerk, Mitmachangebote und Christbäume zum Selbstschlagen kennzeichnen die Veranstaltung.

Laut Mitteilung ist es den Veranstaltern ein Anliegen "nur Produkte zum Kauf anzubieten, die handgefertigt und ökologisch vertretbar sind". Es gibt zum Beispiel Taschen aus Zeltstoffen, Drechselarbeiten aus Holz, gestrickte Babykleidung, handgearbeitete Schachteln und Mappen aus Papier, Makramee-Produkte, Schmuckarbeiten und Feines aus Porzellan.

Beim Adventszauber in Blumenthal wird auch eine Feuershow geboten

Im Schlosshof können die Besucherinnen und Besucher aber auch selbst kreativ tätig werden und zum Beispiel Isarkiesel vergolden, malen, Upcycling-Bastelangebote nutzen oder Korbflechten.

Das Angebot ergänzt ein buntes Programm. So stehen am Abend Feuershows auf dem Programm, eine Märchenerzählerin tritt auf, es gibt Theater, eine Weihnachtskrippe, Stockbrot an der Feuerschale oder Chormusik in der Blumenthaler Kirche.

Der Blumenthaler Adventszauber ist am Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zwischen 13 und 16 Uhr können die Gäste jeweils Christbäume selber schneiden. (AZ)