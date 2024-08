Biobäuerinnen aus Brasilien informieren sich in Blumenthal

Topline

null

Topline

Zwei Brasilianerinnen aus der Landwirtschaft machen ein Praktikum in Blumenthal

null

Die beiden brachten die Inhalte des Vortrags zurück in ihren Ort, der im Moment dabei ist, den Tourismus in der Region nachhaltiger aufzustellen. Bisher dominiert dort die konventionelle Landwirtschaft mit großen Schweinemastbetrieben, bei der die Geruchsbelästigung in starkem Gegensatz zur touristischen Nutzung steht. Daraus entstand die Idee, die ökologische Landwirtschaft im Ort weiter zu fördern und die Stadt startete ein Projekt mit dem Namen „Grünes Land“. Hierbei wurden fünf Familien über ein Jahr lang begleitet mit der Absicht, das Bewusstsein für ökologischen Landbau zu fördern und die Familien mittelfristig zu einem Wechsel hin zur ökologischen Landwirtschaft zu ermutigen.

Den Abschluss des ganzen Jahres sollte eine Reise nach Deutschland bilden. Kombiniert mit einem Bio-Fachseminar durch das Wittelsbacher Land und die dazugehörige Ökomodellregion Paartal. Gleichzeitig entstand die Idee einer Kooperation mit Blumenthal. Zwei Frauen aus der Landwirtschaft – Ivani und Camille – absolvierten in Blumenthal ein dreimonatiges Praktikum, lernten viel und waren eine große Hilfe für den Biohof. Zum Ende ihres Praktikums reiste die Delegation aus dem rund 10.000 Kilometer entfernten Brasilien nach Blumenthal. Sie besichtigte in der Region nachhaltige Betriebe, Biobauern, Bäcker, Brauer und war zu Gast beim Bürgermeister und der Ökomodellregion.

Höhepunkt der Reise nach Deutschland ist ein Grillabend mit den Blumenthalern

Ein Höhepunkt ihrer Reise war ein brasilianischer Grillabend mit der Blumenthaler Gemeinschaft. Nach dem Grillen gab es Livemusik und gemeinsamen Tanz.