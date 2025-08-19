Den Fledermäusen auf der Spur

Anlässlich der europäischen Fledermausnacht bietet der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Aichach-Friedberg eine Exkursion in Blumenthal (Aichach) an. Am Samstag, 30. August, können sich Interessierte von 19.30 bis 21 Uhr auf die Spur der faszinierenden Flugakrobaten begeben. Mit dem Bat-Detektor, der die Ultraschall-Rufe der Fledermäuse für das menschliche Ohr hörbar macht, geht es auf die Exkursion, die auch für Familien geeignet ist. Treffpunkt ist vor der Hotelrezeption. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. (AZ)

