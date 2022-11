Der Blumenthal-Chor hat die Corona-Zeit gut überstanden

Plus Der Blumenthal-Chor hat vor neun Jahren als Experiment begonnen. Heute ist er eine feste Sangesgemeinschaft. Welchen Anteil der Chorleiter daran hat.

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder ... Dieser oder ähnliche Gedanken mögen Sepp Meier aus Blumenthal (Stadt Aichach) durch den Kopf gegangen sein, als er vor neun Jahren auf die Idee kam, „zur Förderung der Gemeinschaft“ einen Blumenthal-Chor ins Leben zu rufen. Es begann ein Experiment.